«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Жемалетдинов вывел хозяев вперёд

Сегодня, 23 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» принимает «Нижний Новгород».
Счёт был открыт в первом тайме. На 37-й минуте отличился полузащитник железнодорожников Рифат Жемалетдинов.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Нижний Новгород».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогают ему ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова (Москва).
«Локомотив» набрал 38 очков в 24 встречах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (28) — на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
- 23 апреля 2022
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