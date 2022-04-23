«Интер» и «Рома» объявили стартовые составы на матч 34-го тура Серии А
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Стали известны стартовые составы «Интера» и «Ромы» на матч 34-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Рома».
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Димарко, Думфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Мартинес, Джеко.
«Рома»: Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Пеллегрини, Оливейра, Залевски, Эль-Шаарави, Мхитарян, Абрахам.
Миланский «Интер» набрал 69 очков в 32 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Рома» (58) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (71).
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