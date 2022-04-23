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Заур Хапов объяснил, почему «Локомотив» пропустил гол от «Нижнего» в большинстве

Заур Хапов объяснил, почему «Локомотив» пропустил гол от «Нижнего» в большинстве
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Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал победу в матче в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом». Железнодорожники победили со счётом 2:1.

«Спасибо ребятам, что организованно сыграли. До удаления ничего не давали сопернику, после него стали недорабатывать, перестали добегать, чуть успокоились. Второй гол уже пропускаем со стандартов, в защите у нас выбора сейчас нет. Довольны, что Магкеев и Миранчук подходят. Были у «Нижнего» подходы, Кухта пропускал игру из-за дисквалификации, решили поставить Макса Петрова нападающим», — передаёт слова Хапова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локомотив» набрал 41 очко в 25 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» с 28 очками находится на 11-м месте в таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).

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