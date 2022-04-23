«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд». Жезус оформил покер и отдал голевую передачу

Сегодня, 23 апреля, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Уотфорд». Хозяева одержали победу – 5:1.
На 4-й минуте счёт открыл нападающий «Сити» Габриэл Жезус, ему ассистировал Александр Зинченко. На 23-й минуте Жезус оформил дубль, голевой пас отдал Кевин Де Брёйне. Через пять минут защитник «Уотфорда» Хассан Камара после передачи Эммануэля Денниса сократил преимущество «горожан».
На 34-й минуте отличился полузащитник «Ман Сити» Родриго Эрнандес, результативной передачей отметился Жезус. На 49-й минуте Жезус реализовал пенальти в ворота «Уотфорда». Через три минуты Габриэл Жезус оформил покер, пас отдал Де Брёйне.
После 34 сыгранных туров «Манчестер Сити» располагается на первом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 80 очков. «Уотфорд» (22) – на 19-й строчке.
- 23 апреля 2022
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