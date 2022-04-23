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«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд». Жезус оформил покер и отдал голевую передачу

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд». Жезус оформил покер и отдал голевую передачу
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Сегодня, 23 апреля, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Уотфорд». Хозяева одержали победу – 5:1.

На 4-й минуте счёт открыл нападающий «Сити» Габриэл Жезус, ему ассистировал Александр Зинченко. На 23-й минуте Жезус оформил дубль, голевой пас отдал Кевин Де Брёйне. Через пять минут защитник «Уотфорда» Хассан Камара после передачи Эммануэля Денниса сократил преимущество «горожан».

На 34-й минуте отличился полузащитник «Ман Сити» Родриго Эрнандес, результативной передачей отметился Жезус. На 49-й минуте Жезус реализовал пенальти в ворота «Уотфорда». Через три минуты Габриэл Жезус оформил покер, пас отдал Де Брёйне.

После 34 сыгранных туров «Манчестер Сити» располагается на первом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 80 очков. «Уотфорд» (22) – на 19-й строчке.

Англия - Премьер-лига. 34-й тур
23 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
5 : 1
Уотфорд
Уотфорд
1:0 Жезус – 4'   2:0 Жезус – 23'   2:1 Камара – 28'   3:1 Эрнандес – 34'   4:1 Жезус – 49' (пен)   5:1 Жезус – 53'
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