В «Локомотиве» рассказали, как относятся к возможному расширению РПЛ
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался на тему возможного расширения РПЛ.
«Формат следующего сезона и расширение? Это будет зависеть от решения УЕФА, какие будут отменены соревнования в следующем сезоне. Если они отпадают, то, конечно, полезно играть больше. Надо анализировать детали для составления календаря на следующий сезон.
Если мы не играем в еврокубках? Это сложный вопрос. Я глобально за то, чтобы играть больше. Но для этого нужна инфраструктура в клубах, чтобы они были конкурентоспособны. При расширении в городах должна быть определённая инфраструктура, чтобы можно было играть больше и всё это не мешало соревнованиям, переездам и качеству поля», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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