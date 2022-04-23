Цорн: цель «Локомотива» — выиграть пять оставшихся матчей
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Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн рассказал о задаче команды на оставшиеся туры в Российской Премьер-Лиге.
«Цель максимальная. Мы всегда хотим выиграть как можно больше матчей. Цель клуба — выиграть пять оставшихся матчей», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Московский «Локомотив» после 25 проведённых встреч в чемпионате России (РПЛ) занимает в турнирной таблице пятое место с 41 набранным очком.
В оставшихся турах РПЛ подопечные Заура Хапова сыграют в гостях с «Зенитом» (30 апреля) и «Краснодаром» (4 мая), проведут два домашних матча с «Рубином» (8 мая) и «Динамо» (14 мая), а завершат сезон на выезде игрой с самарскими «Крыльями Советов» (21 мая).
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