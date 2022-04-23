Гильерме — об игре в РПЛ без еврокубков: это не навсегда. Если будет, то на сезон

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме высказался об отстранении российских команд от участия в еврокубках.
«Почему бы не играть в чемпионате России без еврокубков? Это не будет навсегда. Если и будет, то на сезон. А что делать? Если получится остаться в «Локомотиве», у меня контракт до декабря. Я здесь играл 15 лет. У меня всё было хорошо эти 15 лет. Мы сыграли в Лиге чемпионов, Лиге Европы, были чемпионами. У нас всё было прекрасно. А то, что сейчас идёт непонятная ситуация, почему бы и не остаться, если всё получится», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, московский «Спартак» не сыграл в 1/8 финала Лиги Европы нынешнего сезона.
- 23 апреля 2022
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