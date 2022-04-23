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Гильерме: Худяков — это будущее «Локо» и сборной России. Моя задача — помогать ему

Гильерме: Худяков — это будущее «Локо» и сборной России. Моя задача — помогать ему
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Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме высказался о 18-летнем голкипере железнодорожников Данииле Худякове.

«Очень приятно, что в «Локо» есть Худяков, который почти готов. Я здесь уже 15 лет, мне очень будет приятно сделать так, чтобы он укрепился. Это моя задача — помогать ему, чтобы он набрался опыта. У него есть уже преимущество играть в основном составе в 17 лет. Это будущее «Локомотива» и сборной России. Я рад, что у меня есть конкуренция. Должен играть тот, кто лучше. У меня просто больше опыта. Сейчас я могу помогать молодым. Но не удивлюсь, если он выиграет у меня конкуренцию. У него есть для этого всё», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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