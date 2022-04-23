В «Нижнем Новгороде» заявили, что подадут жалобу в ЭСК из-за удаления в матче с «Локо»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов заявил, что клуб подаст жалобу в экспертно-судейскую комиссию по итогам матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:2).

«Будем подавать жалобу в ЭСК РФС на удаление Берковского? Да», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Локомотив» набрал 41 очко в 25 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (28) — на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогали ему ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова (Москва).