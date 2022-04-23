«Пари Сен-Жермен» досрочно стал чемпионом Франции. Парижане взяли 10-й титул в истории

Сегодня, 23 апреля, «Пари Сен-Жермен» в рамках 34-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 сыграл вничью с «Лансом» (1:1).



Благодаря ничьей в матче с «Лансом» «ПСЖ» обеспечил себе досрочное чемпионство во Франции. Парижский клуб набрал 78 очков после 34 туров. У ближайшего преследователя – «Марселя» — 62 очка. У команды из Марселя нет математических шансов догнать «ПСЖ».



«Пари Сен-Жермен» в 10-й раз в своей истории стал чемпионом Франции. «ПСЖ» сравнялся с «Сент-Этьеном» по количеству титулов в Лиге 1. Парижский клуб является самым титулованным во Франции. Помимо чемпионских титулов, в коллекции «ПСЖ» 14 Кубков Франции и девять Кубков французской лиги.



В оставшихся матчах «Пари Сен-Жермен» предстоит сыграть со «Страсбургом», «Труа», «Монпелье» и «Метцем».