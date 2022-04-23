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«Пари Сен-Жермен» не удержал победу в матче с «Лансом», пропустив на 88-й минуте

«Пари Сен-Жермен» не удержал победу в матче с «Лансом», пропустив на 88-й минуте
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Сегодня, 23 апреля, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже в рамках 34-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Пари Сен-Жермен» принимал «Ланс». Команды сыграли вничью — 1:1.

С 57-й минуты гости играли в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил защитник Кевин Дансо. Счёт был открыт во втором тайме. На 68-й минуте отличился нападающий Лионель Месси, ему ассистировал Неймар. На 88-й минуте ответный мяч забил форвард «Ланса» Корентен Жан.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Амаури Делеру. Ему помогали ассистенты Александр Вияла и Жюльен Об. Резервный рефери – Гаэль Ангула.

После 34 сыгранных туров «ПСЖ» располагается на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 78 очков. «Ланс» с 54 очками находится на седьмой строчке.

Франция - Лига 1. 34-й тур
23 апреля 2022, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 1
Ланс
Ланс
1:0 Месси – 68'   1:1 Жан – 88'
Удаления: нет / Дансо – 57'
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