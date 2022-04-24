Агент: у Новосельцева есть предложения от российских и турецких клубов

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы Ивана Новосельцева, высказался по поводу будущего экс-защитника тульского «Арсенала».

«Новосельцев, как уже говорилось ранее, разорвал контракт с «Арсеналом» и стал свободным агентом. Сейчас Иван занимается индивидуально. Он держит себя в форме, тренируется почти каждый день. Как нынешний сезон закончится — перейдёт в новую команду. В какую конкретно? Пока точно не могу вам сказать. Решение будет принято к началу лета. Нужно будет качественно всё обсудить. У нас уже есть пара предложений от российских и турецких клубов. К нему действительно проявляют интерес. Без команды Новосельцев точно не останется», — приводит слова Клюева «Спорт-экспресс».