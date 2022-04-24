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Томас Мюллер высказался о своём будущем в «Баварии»

Томас Мюллер высказался о своём будущем в «Баварии»
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер после матча 31-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (3:1) поделился эмоциями от чемпионского титула, а также высказался о своём будущем.

«Мы очень этого хотели. В последнее время было много разочарований. Стать чемпионом Германии — это самое прекрасное. Конечно, победа в Лиге чемпионов была бы вишенкой на торте, но чемпионство — это то, ради чего болельщики ходят на стадионы.

Моё будущее? Сейчас ощущаю, что уйти было бы очень сложно», — приводит слова Мюллера Sky Germany.

Напомним, «Бавария» в 32-й раз в своей истории стала чемпионом Германии. Мюнхенцы в 10-й раз подряд победили в Бундеслиге. У «Боруссии» Д восемь побед в немецком первенстве, в последний раз «шмели» становились чемпионами в сезоне-2011/2012.

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