Томас Мюллер высказался о своём будущем в «Баварии»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер после матча 31-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (3:1) поделился эмоциями от чемпионского титула, а также высказался о своём будущем.
«Мы очень этого хотели. В последнее время было много разочарований. Стать чемпионом Германии — это самое прекрасное. Конечно, победа в Лиге чемпионов была бы вишенкой на торте, но чемпионство — это то, ради чего болельщики ходят на стадионы.
Моё будущее? Сейчас ощущаю, что уйти было бы очень сложно», — приводит слова Мюллера Sky Germany.
Напомним, «Бавария» в 32-й раз в своей истории стала чемпионом Германии. Мюнхенцы в 10-й раз подряд победили в Бундеслиге. У «Боруссии» Д восемь побед в немецком первенстве, в последний раз «шмели» становились чемпионами в сезоне-2011/2012.
- 24 апреля 2022
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