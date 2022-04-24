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Рангник рассказал, почему Роналду дал Фернандешу пробить пенальти в матче с «Арсеналом»

Рангник рассказал, почему Роналду дал Фернандешу пробить пенальти в матче с «Арсеналом»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, почему Криштиану Роналду позволил Бруну Фернандешу пробить пенальти в матче с «Арсеналом» (1:3).

«Я поговорил с Криштиану после игры и спросил его об этом моменте. Он сказал, что просто не чувствовал, что должен бить, и именно поэтому решил, что было бы лучше, если бы это сделал Фернандеш», — приводит слова Рангника The Sun.

Фернандеш не реализовал пенальти при счёте 2:1 в пользу лондонского «Арсенала». Этот 11-метровый удар стал для португальца вторым нереализованным за сезон в английской Премьер-лиге. Ранее ему не удалось поразить ворота «Астон Виллы».

Роналду в последний раз не реализовал пенальти в основное время кубковой игры с «Мидлсбро». В серии пенальти Криштиану забил.

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