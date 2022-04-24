Моуринью: «Интер» сильнее «Ромы», надеюсь, они выиграют скудетто

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после матча 34-го тура Серии А с «Интером» (1:3) отдал должное соперникам из Милана и сообщил, что надеется на победу подопечных Симоне Индзаги в турнире. «Рома» до этого матча не проигрывала на протяжении 12 встреч в Серии А.

«Интер» есть «Интер», это лучшая команда в Серии А с отличными игроками во всех линиях, но при всём уважении в их составе много «голодных зверей» — в хорошем смысле!

Мы хорошо выступили, но не были идеальны. При счёте 0:0 у нас был отличный шанс с ударом головой Манчини, через 10 секунд они забили нам в контратаке. Второй гол тоже пришёл после того, как мы потеряли мяч.

У нас хватило смелости играть и продолжать. Я предпочитаю проиграть спустя три месяца команде, которая сильнее нас, поэтому мне нечего сказать.

Я люблю «Интер», «Интер» любит меня, но я хочу побеждать в каждом матче. Очевидно, теперь я могу сказать, что нам больше не нужно играть в этом сезоне с «Интером». Так что теперь я могу признаться, что хочу, чтобы «Интер» выиграл скудетто.

Я не мог сказать этого раньше, так как это моя работа и нам платят за победы», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Видеообзор ответного матча 1/2 финала Кубка Италии «Интер» — «Милан» (3:0):

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