Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лэмпард: Алли способен вернуть свою невероятную форму

Лэмпард: Алли способен вернуть свою невероятную форму
Комментарии

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о полузащитнике английской команды Деле Алли.

«Алли способен вернуть свою невероятную форму, я в этом убеждён. Это вызов. Он прошёл через непростой период, и я много раз говорил ему, что это — вызов. Работа, тренировки, подготовка — всё это может вернуть его на прежний уровень. Я верю в это, иначе не привёл бы его в клуб. Дело не только в футболе.

Иногда приходится бороться. У людей случаются неудачи, проблемы, трудные моменты. Деле знает, что я готов поддержать его. Безусловно, он очень талантлив. С годами и зрелостью этот талант способен раскрыться ещё лучше», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

В нынешнем сезоне Алли принял участие в семи матчах английской Премьер-лиги за «Эвертон».

Новость по теме
Юрген Клопп высказался о предстоящей игре с «Эвертоном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022