Лэмпард: Алли способен вернуть свою невероятную форму

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о полузащитнике английской команды Деле Алли.
«Алли способен вернуть свою невероятную форму, я в этом убеждён. Это вызов. Он прошёл через непростой период, и я много раз говорил ему, что это — вызов. Работа, тренировки, подготовка — всё это может вернуть его на прежний уровень. Я верю в это, иначе не привёл бы его в клуб. Дело не только в футболе.
Иногда приходится бороться. У людей случаются неудачи, проблемы, трудные моменты. Деле знает, что я готов поддержать его. Безусловно, он очень талантлив. С годами и зрелостью этот талант способен раскрыться ещё лучше», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.
В нынешнем сезоне Алли принял участие в семи матчах английской Премьер-лиги за «Эвертон».
- 24 апреля 2022
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