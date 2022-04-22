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Юрген Клопп высказался о предстоящей игре с «Эвертоном»

Юрген Клопп высказался о предстоящей игре с «Эвертоном»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался перед игрой 34-го тура АПЛ, в котором мерсисайдцы сыграют с «Эвертоном».

«Будет ли это дерби более агрессивным, чем предыдущие? Возможно. Я люблю интенсивный футбол, люблю борьбу на поле, но надо при этом быть уверенным, что ты играешь в рамках правил. Главное не переусердствовать с подобными вещами, не делать это, как в старые добрые времена.

Я не знаю, на каком месте мы будем, если не наберём очки в этом матче. Если бы мы выиграли в прошлом году — а мы тогда проиграли — это было бы очень полезно для нас. Так что да, игра может быть более интенсивной, чем обычно», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Эвертон» состоится 24 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

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