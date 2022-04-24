Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Арсеналом». «Рубин» не выигрывал пять матчей

Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Арсеналом». «Рубин» не выигрывал пять матчей
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу казанской команды в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:0).

«Понятно, что мы в первом тайме где-то отдали инициативу сопернику, потому что понимали, что у нас небольшое количество замен и придётся выдержать всю игру. Но они особо не воспользовались тем, что много владели мячом. Мы были гораздо острее в контратаках, забили гол. Ну а во втором тайме уже сами подолгу контролировали и имели ещё несколько моментов. Считаю, что провели очень качественный матч и абсолютно заслуженно одержали победу», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Казанский «Рубин» набрал 29 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте.

Новость по теме
Бышовец: победа над «Арсеналом» помогла Слуцкому сохранить место главного тренера «Рубина»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022