Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Арсеналом». «Рубин» не выигрывал пять матчей

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу казанской команды в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:0).
«Понятно, что мы в первом тайме где-то отдали инициативу сопернику, потому что понимали, что у нас небольшое количество замен и придётся выдержать всю игру. Но они особо не воспользовались тем, что много владели мячом. Мы были гораздо острее в контратаках, забили гол. Ну а во втором тайме уже сами подолгу контролировали и имели ещё несколько моментов. Считаю, что провели очень качественный матч и абсолютно заслуженно одержали победу», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Казанский «Рубин» набрал 29 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте.
- 24 апреля 2022
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