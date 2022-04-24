Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Арсеналом». «Рубин» не выигрывал пять матчей

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу казанской команды в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:0).

«Понятно, что мы в первом тайме где-то отдали инициативу сопернику, потому что понимали, что у нас небольшое количество замен и придётся выдержать всю игру. Но они особо не воспользовались тем, что много владели мячом. Мы были гораздо острее в контратаках, забили гол. Ну а во втором тайме уже сами подолгу контролировали и имели ещё несколько моментов. Считаю, что провели очень качественный матч и абсолютно заслуженно одержали победу», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Казанский «Рубин» набрал 29 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте.