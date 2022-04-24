«Не могу быть им доволен». Осинькин раскритиковал судейство в матче «Химки» — «Крылья»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о судействе в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:4).

«Судейство держало нас в напряжении. Не могу быть им доволен. Сейчас абсурд в правилах: Бейл играет в мяч, а потом попадает в Мирзова случайно. В чём его вина? В каждом туре есть подобное удаление. И это не крик души. Все тренеры об этом между собой говорят.



Даже при счёте 2:1 с двумя удалениями у нас было три хороших момента, которые мы должны были реализовывать. Но потом раскрылись, стали много позволять сопернику», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Главным арбитром матча был Алексей Матюнин. Ему помогали Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков.