«Не могу быть им доволен». Осинькин раскритиковал судейство в матче «Химки» — «Крылья»
Поделиться
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о судействе в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:4).
«Судейство держало нас в напряжении. Не могу быть им доволен. Сейчас абсурд в правилах: Бейл играет в мяч, а потом попадает в Мирзова случайно. В чём его вина? В каждом туре есть подобное удаление. И это не крик души. Все тренеры об этом между собой говорят.
Даже при счёте 2:1 с двумя удалениями у нас было три хороших момента, которые мы должны были реализовывать. Но потом раскрылись, стали много позволять сопернику», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Главным арбитром матча был Алексей Матюнин. Ему помогали Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков.
Комментарии
- 24 апреля 2022
-
18:34
-
18:32
-
18:24
-
18:24
-
18:20
-
18:13
-
18:11
-
18:05
-
18:02
-
17:56
-
17:48
-
17:39
-
17:31
-
17:26
-
17:24
-
17:21
-
17:19
-
17:15
-
17:12
-
17:10
-
17:07
-
17:05
-
17:04
-
17:03
-
16:59
-
16:58
-
16:54
-
16:49
-
16:42
-
16:37
-
16:36
-
16:34
-
16:30
-
16:30
-
16:25
Партнерский контент