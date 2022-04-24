Колыванов — о победе «Рубина»: если уж «Арсенал» не обыгрывать, то кого?

Бывший игрок «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов прокомментировал победу «Рубина» над «Арсеналом» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0.

«Арсенал» в последнее время обыгрывают практически все. Слуцкого можно поздравить с победой. От «Рубина» никто не ожидал, что за пять туров до конца они окажутся практически в зоне вылета. Для них это как глоток воздуха. Если бы сегодня ещё и «Туле» проиграли, была бы очень непростая ситуация. Если уж «Арсенал» не обыгрывать, то кого? Они должны были! Очень скованно играл «Рубин», а тут они отошли чуть назад и выжидали. Тактика сработала», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 казанский «Рубин» принимал тульский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.