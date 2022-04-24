Колыванов — о победе «Рубина»: если уж «Арсенал» не обыгрывать, то кого?

Бывший игрок «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов прокомментировал победу «Рубина» над «Арсеналом» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0.
«Арсенал» в последнее время обыгрывают практически все. Слуцкого можно поздравить с победой. От «Рубина» никто не ожидал, что за пять туров до конца они окажутся практически в зоне вылета. Для них это как глоток воздуха. Если бы сегодня ещё и «Туле» проиграли, была бы очень непростая ситуация. Если уж «Арсенал» не обыгрывать, то кого? Они должны были! Очень скованно играл «Рубин», а тут они отошли чуть назад и выжидали. Тактика сработала», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 казанский «Рубин» принимал тульский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
- 24 апреля 2022
-
18:34
-
18:32
-
18:24
-
18:24
-
18:20
-
18:13
-
18:11
-
18:05
-
18:02
-
17:56
-
17:48
-
17:39
-
17:31
-
17:26
-
17:24
-
17:21
-
17:19
-
17:15
-
17:12
-
17:10
-
17:07
-
17:05
-
17:04
-
17:03
-
16:59
-
16:58
-
16:54
-
16:49
-
16:42
-
16:37
-
16:36
-
16:34
-
16:30
-
16:30
-
16:25