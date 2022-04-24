Карпин — о «Спартаке»: просто грузили мяч на Соболева. С такими игроками за такие деньги
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Удовлетворение есть. Выиграть у такого соперника, превосходить его по игре — это здорово. Ребята играли в футбол, выходили из обороны за счёт коротких передач, в отличие от «Спартака». Они просто грузили мяч вперёд на Соболева. Этим «Спартак» удивил. С такими игроками в составе за такие деньги действовать вот так. Это всё вызывает удивление», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».
«Ростов» набрал 34 очка в 26 встречах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (31) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
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