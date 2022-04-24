ЦСКА обыграл «Динамо» в московском дерби и вышел на третье место в РПЛ
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Сегодня, 24 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА принимал «Динамо». Хозяева одержали победу — 1:0.
Единственный гол был забит во втором тайме. На 67-й минуте отличился нападающий армейцев Чидера Эджуке.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогали ему ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
«Динамо» набрало 52 очка в 26 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (47) — на 3-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
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