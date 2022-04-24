Денис Макаров заявил, что «Динамо» всё ещё борется за чемпионство

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров считает, что команда не потеряла шансов на борьбу за победу в Российской Премьер-Лиге после поражения от ЦСКА (0:1) в 26-м туре.
«Боремся ли за чемпионство? Да!» — передаёт слова Макарова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Единственный гол был забит во втором тайме. На 67-й минуте отличился нападающий армейцев Чидера Эджуке.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогали ему ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
«Динамо» набрало 52 очка в 26 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (47) — на 3-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
- 24 апреля 2022
-
23:07
-
23:03
-
23:02
-
22:57
-
22:55
-
22:53
-
22:46
-
22:44
-
22:38
-
22:32
-
22:30
-
22:24
-
22:21
-
22:19
-
22:18
-
22:18
-
22:15
-
22:13
-
22:12
-
22:10
-
22:10
-
22:06
-
22:04
-
22:04
-
22:02
-
21:54
-
21:52
-
21:48
-
21:46
-
21:45
-
21:40
-
21:36
-
21:33
-
21:27
-
21:24