«Барселона» — «Райо Вальекано»: гости вышли вперёд в начале первого тайма

Сегодня, 24 апреля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках перенесённого матча 21-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» принимает «Райо Вальекано».
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 7-й минуте отличился полузащитник «Райо Вальекано» Альваро Гарсия.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Райо Вальекано».
Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Исидро Диас де Мера. Ему помогают ассистенты Рубен Бесерриль Гомес и Диего Сантаурсула.
После 32 сыгранных туров «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Каталонцы набрали 63 очка. «Райо Вальекано» с 37 очками находится на 14-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у «сливочных» 78 очков.
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