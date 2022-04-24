Смолов — журналисту на вопрос о чемпионстве: езжай в Питер, спроси

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов после поражения в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1) высказался о возможном чемпионстве.

«Чемпионство? Езжай в Питер, спроси», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

«Динамо» набрало 52 очка в 26 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (47) — на 3-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55). Действующий чемпион России — «Зенит».

Смолов выступает за «Динамо» с января 2022 года, куда перешёл из «Локомотива». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата России форвард сыграл в 23 матчах, в которых забил 11 голов и отдал одну результативную передачу.