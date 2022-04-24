Бийол: после «Спартака» два дня тяжело спал. Сегодня долгожданная победа

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) в 26-м туре РПЛ.

«Долгожданная победа. Очень хорошие эмоции. Команда знает, что каждую игру надо больше работать, показать, как мы играли перед сборной. Сегодня получилось: очень рад за команду.



После поражения от «Спартака» два дня тяжело спал. Когда мяч в руку попал — тяжело такие встречи проигрывать. Но надо думать о следующих играх. Сегодня была хорошая игра, и мы заслужили победу. Цель на конец сезона? Второе место. Но третье место нужно точно», — передаёт слова Бийола корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» набрало 52 очка в 26 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (47) — на 3-м месте.