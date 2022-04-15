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Тренер «Вест Хэма» Мойес: надеюсь, название нашей команды снова начнут замечать в Европе

Тренер «Вест Хэма» Мойес: надеюсь, название нашей команды снова начнут замечать в Европе
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Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес высказался о победе над «Лионом» (3:0) в ответной игре 1/4 финала Лиги Европы.

«Нам было сложно первые 20 минут матча. Они были очень хороши с мячом. У них было несколько опасных моментов, но затем мы наладили свою игру. Надеюсь, что название нашей команды снова начнут замечать в Европе. Люди начнут следить за нами. У нас действительно отличный клуб. Мы будем праздновать этот успех, но уже скоро нам предстоит игра в АПЛ», — цитирует Мойеса официальный сайт клуба.

Таким образом, «Вест Хэм» вышел в 1/2 финала Лиги Европы по итогам двухматчевого противостояния (4:1). В полуфинале английский клуб сыграет с немецким «Айнтрахтом».

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