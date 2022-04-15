Тренер «Вест Хэма» Мойес: надеюсь, название нашей команды снова начнут замечать в Европе

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес высказался о победе над «Лионом» (3:0) в ответной игре 1/4 финала Лиги Европы.
«Нам было сложно первые 20 минут матча. Они были очень хороши с мячом. У них было несколько опасных моментов, но затем мы наладили свою игру. Надеюсь, что название нашей команды снова начнут замечать в Европе. Люди начнут следить за нами. У нас действительно отличный клуб. Мы будем праздновать этот успех, но уже скоро нам предстоит игра в АПЛ», — цитирует Мойеса официальный сайт клуба.
Таким образом, «Вест Хэм» вышел в 1/2 финала Лиги Европы по итогам двухматчевого противостояния (4:1). В полуфинале английский клуб сыграет с немецким «Айнтрахтом».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 15 апреля 2022
-
02:53
-
02:52
-
02:31
-
02:30
-
02:09
-
01:59
-
01:48
-
01:40
-
01:34
-
01:21
-
01:17
-
01:03
-
00:55
-
00:50
-
00:45
-
00:39
-
00:34
-
00:30
-
00:15
-
00:14
-
00:04
- 14 апреля 2022
-
23:58
-
23:58
-
23:58
-
23:55
-
23:54
-
23:52
-
23:46
-
23:37
-
23:27
-
23:25
-
23:14
-
23:10
-
23:09
-
22:56