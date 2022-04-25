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«Ориги останется легендой клуба». Клопп отметил вклад форварда в победу над «Эвертоном»

«Ориги останется легендой клуба». Клопп отметил вклад форварда в победу над «Эвертоном»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил вклад в победу над «Эвертоном» бельгийского форварда Дивока Ориги, который забил последний гол в игре на 85-й минуте.

«Дивок — форвард мирового класса, он — легенда и останется легендой «Ливерпуля» навсегда. Дивок не всегда выходит играть, но он всегда приносит пользу, когда принимает участие в игре. Без него мы бы не выиграли сегодня.

Те, кто не получает должного количества игрового времени, например Алекс Окслейд-Чемберлен, Харви Эллиотт, Такуми Минамино, или даже Рис Уильямс, они всегда в отличной форме, их отношение к делу позволяет нам добиваться результата. Все любят Дивока Ориги. Он в очередной раз был хорош в завершении атак. Я очень рад за него», — приводит слова Клоппа SkySports.

В сезоне-2021/22 Ориги забил 6 голов и отдал 3 результативных передачи в 16 матчах за «Ливерпуль». Контракт 27-летнего бельгийца с мерсисайдцами действует до конца июня 2022 года.

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