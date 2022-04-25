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Скоулз обвинил Артету в призыве фанатов «Арсенала» оказывать давление на судью

Скоулз обвинил Артету в призыве фанатов «Арсенала» оказывать давление на судью
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз обвинил главного тренера «Арсенала» Микеля Артету в том, что он призывал болельщиков «канониров» влиять на судью во время видеопросмотра эпизода на VAR.

«Это ставит под сомнение, является ли это явной и очевидной ошибкой, и это единственная причина, по которой она должна быть передана в VAR.

Конечно, контакт был. Я думаю, что поступок Артеты – позорище. Ему нельзя позволять это делать. Если вы увидите это снова, что он снова идёт к болельщикам, чтобы призвать их попытаться немного повлиять на рефери. Все игроки вокруг судьи тоже пытались это делать. Этого нельзя допускать, но со стороны Теллеса это было немного неуклюже», — приводит слова Скоулза Goal.

«Манчестер Юнайтед» с 54 очками располагается на шестой строчке турнирной таблице АПЛ.

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