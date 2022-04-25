Аяз Гулиев: серьёзных проблем со здоровьем в «Спартаке» у меня не было
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Полузащитник «Арсенала» Аяз Гулиев рассказал о переходе в тульский клуб.
«Когда переезжал в Тулу, не было сомнений. По разным причинам у меня был долгий перерыв, в «Спартаке» пропустил целый год. Некоторые команды, которые рассматривали мой потенциальный трансфер, сомневались именно из-за этого, думая, что у меня, скорее всего, серьезные проблемы со здоровьем.
Мы то знаем, что ничего серьезного не было, но, как говорится, не увидишь – не поймешь. А в «Арсенал» меня позвали с уверенностью, мы честно все обсудили, переговоры проходили легко и комфортно. И я благодарен, что так произошло, потому что не каждый бы решился подписать игрока, который столько пропустил», — цитирует игрока пресс-служба клуба.
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