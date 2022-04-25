Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Ростова» Данил Глебов раскрыл секрет победы над «Спартаком»

Капитан «Ростова» Данил Глебов раскрыл секрет победы над «Спартаком»
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2).

«Какие-то невероятные эмоции после матча со «Спартаком». Такая победа — это подарок себе, команде, близким, болельщикам! На стадионе было очень круто, столько болельщиков, такая поддержка.
Настраивались как на любую игру: тут нет разницы, «Спартак» или любая другая команда. Нужно выходить и доказывать, показывать свой футбол. Стремиться только к победе. С командами топ-уровня играть чуть легче: они играют открыто, получается всегда интересно. Речь не только о «Спартаке», но и о последней игре против «Локо», например.

Секрет? В усердной работе. Мы провели очень хорошие, плодотворные сборы. И, конечно же, возвращение Валерия Георгиевича.

Хочу похвалить молодых ребят, которые только-только начали играть, проводят свои третьи полные матчи — отлично себя проявляют, большие молодцы!

Мои личные показатели? Я просто работаю и делаю своё дело. Выполняю указания тренерского штаба. Ну и где-то немного удачи.

Что говорю команде перед игрой, как капитан? Всегда настраиваю, что надо выходить и набирать очки — биться друг за друга и ради болельщиков. Мы должны оставлять себя от первой до последней минуты. Теперь ждем Южное дерби! Надеемся, приедет много болельщиков из Ростова. Ждем хорошей интересной игры. Едем за победой», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022