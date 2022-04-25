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Аленичев: больно наблюдать за таким судейством и за такой игрой «Спартака»

Аленичев: больно наблюдать за таким судейством и за такой игрой «Спартака»
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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев раскритиковал игру команды в игре с «Ростовом».

«Очень расстроен. Больно наблюдать за таким судейством и за такой игрой как игрой. Верю, что скоро «черная» полоса c 10-м местом в турнирной таблице закончится и «Спартак» вернется на свое заслуженное первое место, но пока, всем нам, болельщикам великой команды хочу пожелать только одного — терпения», — цитирует Аленичева «РБК-Спорт».

«Спартак» проиграл «Ростову» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2. «Ростов» набрал 34 очка в 26 встречах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (31) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).

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