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«Боруссия М» готова продать Тюрама в летнее трансферное окно

«Боруссия М» готова продать Тюрама в летнее трансферное окно
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Менхенгладбахская «Боруссия» заинтересована в приобретении нападающего «Арсенала» Маркуса Тюрама, сообщает The Athletic.

Основным претендентом на нападающего является лондонский «Арсенал». «Челси» и «Тоттенхэм» также проявляют интерес к 24-летнему футболисту. В текущем сезоне Бундеслиги Тюрам принял участие в 20 встречах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Также он провёл две игры в Кубке Германии.

Действующее соглашение француза с клубом истекает в следующем году, поэтому клуб будет готов рассмотреть предложения по футболисту суммой около € 20 млн.

Тюрам перешёл в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха из «Генгама» в 2019 году. Сумма трансфера составила € 9 млн. Француз является воспитанником «Сошо».

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