«Вест Хэм» хочет подписать одноклубника Александра Кокорина

Вратарь итальянской «Фиорентины» Бартломей Дронговский входит в сферу интересов английского «Вест Хэма», который ищет замену для Лукаша Фабианского. Об этом сообщает Calciomercato.

Соглашение польского вратаря с «молотобойцами» истекает в конце сезона, и, вероятно, Фабиански подпишет с командой новый контракт. Однако польскому вратарю уже исполнилось 36 лет, поэтому «Вест Хэм» ищет ему долгосрочную замену. Сообщается, что 24-летний Дронговский является приоритетным вариантом для «Вест Хэма» на эту роль.



В нынешнем сезоне Дронговский в девяти матчах во всех турнирах пропустил 11 голов и трижды сыграл «на ноль». Соглашение между польским вратарём и «Фиорентиной» рассчитано до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дронговского в € 9 млн.