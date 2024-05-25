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Игрок «Зенита» Нино назвал запоминающиеся события в матче с «Ростовом»

Игрок «Зенита» Нино назвал запоминающиеся события в матче с «Ростовом»
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Бразильский защитник «Зенита» Нино высказался о матче 30-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 54'     1:1 Мантуан – 65'     2:1 Артур – 85'    

«У меня останутся только прекрасные воспоминания о сегодняшнем дне. Самые яркие картины — отменённый гол Кассьерры, который смотрел под хорошим углом. Жаль, что гол отменили. И, конечно, как все партнёры по команде побежали со скамейки запасных к Артуру. Это главные воспоминания в моей голове», — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.

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