Игрок «Зенита» Нино назвал запоминающиеся события в матче с «Ростовом»

Бразильский защитник «Зенита» Нино высказался о матче 30-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).

«У меня останутся только прекрасные воспоминания о сегодняшнем дне. Самые яркие картины — отменённый гол Кассьерры, который смотрел под хорошим углом. Жаль, что гол отменили. И, конечно, как все партнёры по команде побежали со скамейки запасных к Артуру. Это главные воспоминания в моей голове», — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.