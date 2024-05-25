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Тренер «Зенита» Оливейра: нам хватит сил на Кубок России, будем стараться выиграть

Тренер «Зенита» Оливейра: нам хватит сил на Кубок России, будем стараться выиграть
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Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о предстоящем мачте в Суперфинале Фонбет Кубка России с «Балтикой».

«Конечно, нам хватит сил на Кубок. Сейчас мы восстанавливаемся пару дней. «Зенит» всегда ставит максимальные задачи, поэтому мы будем стараться выиграть Кубок», — передает слова Оливейры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.

В решающем матче розыгрыша сезона-2023/2024 встретятся калининградская «Балтика» и санкт-петербургский «Зенит». Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Игра состоится 2 июня. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

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