Родри — о Бензема: смотришь, как он играет, и думаешь: «У него лучший период в карьере»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался о нападающем мадридского «Реала» Кариме Бензема.
«У него лучший период в карьере. Я играл против него несколько раз и заметил, что он как никто понимает игру и улучшает команду во всём. И, конечно, в этом году он забивает ключевые голы.
Смотришь, как он играет, и думаешь: «Чёрт!» Бензема делает всё, чтобы его команде было комфортно при владении мячом. Как сказал Анчелотти, это идеальный современный нападающий.
Мы будем следить за ним», – приводит слова полузащитника «Манчестер Сити» Sport.es.
«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов завтра, 26 апреля. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Решающий матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени (Франция). Изначально финальная игра турнира должна была состояться в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
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