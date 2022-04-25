Хавбек «Манчестер Сити»: мы сильнее «Реала», но это нужно доказать на поле

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился ожиданиями от матча с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити прекрасно знает, как играет «Реал», осознаем, каким опытом в Лиге чемпионов они обладают. Они умеют ждать своего момента для гола. Это их главное достоинство. «Реал» не сможет доминировать 90 минут, но они всегда могут создать опасный момент. Нам нужно действовать внимательно и извлечь максимальный результат от домашнего матча.



Я должен сохранять спокойствие. Нам нужно будет проявить силу воли, если в какой-то момент нам придется потерпеть. Надо показать свой футбол.



Я считаю, что мы сильнее «Реала», но это нужно доказать на поле», — приводит слова Родри Sport.es.