У Кумана на четыре победы больше, чем у Хави, по итогам 32 матчей во главе «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави уступает показателям своего предшественника Рональда Кумана после 32 матчей, проведённых во главе «Барселоны».

«Барселона» под руководством Хави по итогам 32 матчей имеет 17 побед, восемь ничьих и семь поражений. При Рональде Кумане «сине-гранатовые» в первых 32 матчах сумели 21 раз победить, пять раз сыграть вничью и шесть — проиграть.

Вчера, 24 апреля, в перенесённом матче 21-го тура испанской Примеры «Барселона» на домашнем стадионе «Камп Ноу» уступила «Райо Вальекано» (0:1).

«Барселона» после 33 сыгранных матчей чемпионата располагается на втором месте, набрав 63 очка. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», которому осталось набрать один балл в пяти турах для завоевания чемпионства.

Видеообзор матча 21-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Райо Вальекано» (0:1):

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