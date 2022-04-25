Оздоев: победа в матче с «Краснодаром» даст «Зениту» огромный импульс к чемпионству

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал результат матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:1).



«Что касается гола, так бить не планировал, главное было попасть в мяч — и у меня получилось. Не хотел бить сильно, поэтому подставил ногу, и мяч по хорошей траектории залетел в ворота.



Игра, в первую очередь, складывалась для нас хорошо. И всегда так бывает: когда чуть-чуть расслабляешься и думаешь, что матч уже завершён, то в определённый момент случаются небольшие провалы, залетает быстрый гол — и приходится перестраиваться. Самое главное — мы выиграли и движемся дальше, к чемпионству.



Каждый год так получается, что мы проводим здесь игру, определяющую чемпиона. Думаю, сегодняшняя победа даст команде огромный импульс, чтобы мы завершили очередной год с золотыми медалями. Отрыв от «Динамо» в шесть очков? С одной стороны, много, с другой — мало. Каждый матч очень важен, и так же, как мы выиграли в сегодняшнем, нам нужно победить в следующем. И двигаться вперёд», — приводит слова Оздоева пресс-служба «Зенита».