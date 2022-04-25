Малком объяснил, за счёт чего «Зенит» смог обыграть «Краснодар»

Бразильский нападающий «Зенита» Малком прокомментировал результат матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:1).



«Мы знали, что будет сложный матч, но мы хорошо подготовились, изучили соперника, сделали то, что должны были, — победили и увеличили отрыв от преследователя. В футболе мы обычно говорим, что бывает твой день, а бывает не твой. Вот сегодня мне немного повезло в моменте с голом — вратарь дёрнулся в другую сторону и не смог отразить мой удар. Так или иначе я счастлив, что смог забить и помочь команде.



У «Краснодара» очень хорошие молодые ребята, у них есть всё для того, чтобы играть на высоком уровне, проводить качественные матчи, такие, как сегодня. Думаю, что мы продемонстрировали преимущество в деталях — у нас больше опыта, больше важных матчей за спиной, поэтому сегодня мы сделали то, что должны были.



Чистяков получил награду лучшему игроку, это абсолютно заслуженно. Сегодня вся команда сыграла отлично, мы все приложили руку к победе, а Дима заслужил награду — не только за этот матч, но и за все предыдущие», — приводит слова Малкома пресс-служба «Зенита».