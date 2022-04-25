Экс-тренер «Динамо» Силкин — о победе «Зенита»: с чемпионством всё давно было понятно

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин после матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Зенит» (1:3) поделился мнением о борьбе за чемпионство.

«С чемпионством всё давно было понятно. Можно было говорить о чём-то, если бы «Динамо» не потеряло ни одного очка. Да и то всегда нужно было бы смотреть, как сыграл бы «Зенит». Всего этого и следовало ожидать. Команда Семака на голову сильнее.



«Динамо» в этом сезоне ничего не гарантировано — в финал Кубка ещё нужно выйти. И там будет ждать соперник, который тоже будет хотеть выиграть турнир», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, «Зенит» набрал 58 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, оторвавшись от «Динамо» на шесть очков.