Марко ван Бастен высказался о будущем Криштиану Роналду при Эрике тен Хаге

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Марко ван Бастен рассказал, каким видит будущее нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду при новом тренере Эрике тен Хаге.

«Если Роналду продолжит играть так, как против «Норвича», и регулярно забивать по два или три гола за матч, не будет необходимости выводить его из команды.

Роналду – игрок, привыкший действовать сам по себе, но, пока он добивается успеха, нужно давать ему место в команде. Тен Хаг примет во внимание, что он не может требовать от Криштиану Роналду тех же вещей в физическом плане, которых он будет требовать от 18-летнего футболиста.

Конечно, Роналду нужно будет усердно работать, но я уверен, что он будет это делать, потому что я могу представить, что тен Хаг окажет на него влияние, чтобы заставить его играть так, как он того хочет», – приводит слова Марко ван Бастена Goal.