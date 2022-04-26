Уильямс: я сделаю всё, чтобы в следующем сезоне играть за «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Брэндон Уильямс, выступающий на правах аренды за «Норвич Сити», рассказал о планах на следующий сезон.

«В следующем сезоне я хочу играть левым защитником в «Манчестер Юнайтед». Это моя работа и я могу это сделать. Это то, что я хочу сделать, потому что это моя жизнь, и я сделаю всё для этого», — приводит слова Уильямса журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

Уильямс — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Он был арендован «Норвичем» летом 2021 года до конца сезона. Соглашение защитника с манкунианцами истекает в 2024 году.



В нынешнем сезоне Уильямс в 27 матчах во всех турнирах отметился одной результативной передачей.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» планирует подписать новый контракт с вратарём Давидом де Хеа.