Уильямс: я сделаю всё, чтобы в следующем сезоне играть за «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Брэндон Уильямс, выступающий на правах аренды за «Норвич Сити», рассказал о планах на следующий сезон.
«В следующем сезоне я хочу играть левым защитником в «Манчестер Юнайтед». Это моя работа и я могу это сделать. Это то, что я хочу сделать, потому что это моя жизнь, и я сделаю всё для этого», — приводит слова Уильямса журналист Фабрицио Романо в «твиттере».
Уильямс — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Он был арендован «Норвичем» летом 2021 года до конца сезона. Соглашение защитника с манкунианцами истекает в 2024 году.
В нынешнем сезоне Уильямс в 27 матчах во всех турнирах отметился одной результативной передачей.
Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» планирует подписать новый контракт с вратарём Давидом де Хеа.
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