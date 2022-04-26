Фетисов рассказал, как в «Спартаке» боролись с утечкой информации из клуба

Бывший директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов рассказал, как в клубе боролись с утечкой информации.

«Как справлялись с утечками информации из клуба? Единственная действенная мера — это максимально оперативно давать реакцию клуба на ту или иную утечку, давать внятную позицию. Мы иногда догадывались, кто сливает информацию. Сейчас я знаю, кто рассказал СМИ о том, что Кокорин приехал в офис подписывать контракт. Мы поговорили с этим человеком. Санкций к нему не применяли.

Не думаю, что санкции — это действенная мера. Вот когда ты делаешь какой-то вброс, а другая сторона его быстро опровергает или даёт альтернативную картину, это работает лучше. Официальным источникам доверие больше. Более того, в российском футболе это такая традиция, иначе бы не было инсайдеров. Тем более в «Спартаке» не было свода этических правил, которые бы ограничивали поступки и подразумевали санкции. Я начал этим заниматься, проект отдал руководству. Чем всё закончилось, не в курсе», — приводит слова Антона Фетисова «РБК-Спорт».