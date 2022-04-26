Антон Фетисов рассказал, кто принимает решения в «Спартаке» — Федун или Салихова

Бывший директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов ответил на вопрос журналистов о том, кто принимает решения в московском клубе.

«Перешла ли власть в «Спартаке» от Федуна к Салиховой? Я считаю, что никакого транзита не было. Крупное решение принимает совет директоров или один из главных акционеров Федун. Это было до меня, это было в течение моей работы, это было, когда я уходил. Единственное, о чём можем говорить в данном случае, что все решения — это его решения. Он мог прислушиваться к тому или иному мнению, принимать его или нет. Вот и всё. Но в любом случае решение всегда было за ним. Очень часто на заседаниях совета директоров у Федуна и Салиховой была состязательность сторон. Это были обычные споры внутри некого корпоративного партнёрства. Каждый мог с ним поспорить на этих совещаниях», — приводит слова Фетисова «РБК-Спорт».