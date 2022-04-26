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Ромелу Лукаку придётся сократить зарплату на € 10 млн, чтобы вернуться в «Интер»

Ромелу Лукаку придётся сократить зарплату на € 10 млн, чтобы вернуться в «Интер»
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Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку заинтересован в возвращении в миланский «Интер». Однако бельгийскому футболисту придётся сократить зарплату на 50%, чтобы этот трансфер осуществился. Об этом сообщает The Sun.

По сведениям источника, годовая зарплата Лукаку в «Челси» составляет примерно € 20 млн.

Ранее сообщалось, что бельгиец недоволен отношением к своей персоне в лондонском клубе, поэтому хочет вернуться в «Интер», где чувствовал моральную поддержку. Ромелу хочет вернуться в миланский клуб, поэтому назначил встречу с генеральным директором «нерадзурри» Беппе Мароттой, чтобы обсудить возможное возвращение.

По сведениям источника, в «Интере» с энтузиазмом рассматривают подобный переход.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги бельгийский нападающий сыграл в 21 матче, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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