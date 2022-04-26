Ромелу Лукаку придётся сократить зарплату на € 10 млн, чтобы вернуться в «Интер»

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку заинтересован в возвращении в миланский «Интер». Однако бельгийскому футболисту придётся сократить зарплату на 50%, чтобы этот трансфер осуществился. Об этом сообщает The Sun.
По сведениям источника, годовая зарплата Лукаку в «Челси» составляет примерно € 20 млн.
Ранее сообщалось, что бельгиец недоволен отношением к своей персоне в лондонском клубе, поэтому хочет вернуться в «Интер», где чувствовал моральную поддержку. Ромелу хочет вернуться в миланский клуб, поэтому назначил встречу с генеральным директором «нерадзурри» Беппе Мароттой, чтобы обсудить возможное возвращение.
По сведениям источника, в «Интере» с энтузиазмом рассматривают подобный переход.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги бельгийский нападающий сыграл в 21 матче, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
- 26 апреля 2022
-
13:09
-
13:02
-
12:37
-
12:29
-
12:26
-
12:21
-
12:20
-
12:15
-
12:02
-
11:52
-
11:40
-
11:36
-
11:28
-
11:26
-
11:19
-
11:05
-
11:03
-
11:02
-
10:54
-
10:50
-
10:45
-
10:28
-
10:28
-
10:15
-
10:12
-
10:09
-
10:05
-
09:50
-
09:45
-
09:37
-
09:35
-
09:31
-
09:29
-
09:19
-
09:18