Идёт турнир «Игра твоей мечты» среди воспитанников детских домов и школ-интернатов

Завершился региональный этап IV Всероссийского турнира по мини-футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты». Последние матчи турнира прошли в Орле, Ростове-на-Дону и Красноярске на прошлой неделе. Главным организатором соревнований выступила Межрегиональная общественная организация волонтёров «Клуб Волонтёров» при поддержке Фонда президентских грантов.
Соревнования в Орле открывал экс главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин. Юрий Павлович приехал поддержать ребят и привёз с собой ценные подарки.
«Самое главное, что этот турнир даст ребятам эмоции. Они встретятся между собой, один интернат с другим. Они из разных регионов и областей, и молодцы ребята, которые всё это организовывают», — рассказал Сёмин.
В Ростове-на-Дону в организации соревнований принял участие ФК «Ростов» вместе с болельщиками и футболистами. В церемонии открытия принимал участие капитан ФК «Ростов» и хавбек сборной России Данил Глебов. Полузащитник пожелал ребятам показать свою лучшую игру и победы.
Всего в региональном этапе турнира «Игра твоей мечты» в этом году приняли участие 54 команды из 22 регионов России, соревнования проходили в Туле, Владимире, Калуге, Торжке, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Орле и Красноярске.
Финал соревнований состоится 15 мая в академии Ф.Ф. Черенкова в Москве по адресу: Малый Олений пер., 23, стр. 1А.
8 команд, представленных ниже, поборются за главный приз – поездку в футбольный лагерь в Сочи.
- Лухтоновская школа-интернат (Владимирская область).
- Рязанская школа-интернат (Рязанская область).
- Сафоновская школа-интернат (Смоленская область).
- Медновская школа-интернат (Тверская область).
- Печорская школа-интернат (Псковская область).
- Новошахтинская школа-интернат (Ростовская область).
- Нарышкинская школа-интернат (Орловская область).
- Детский дом им. Х.М. Совмен (Красноярский край).
Церемония открытия соревнований в 11:00, вход свободный. Приходите поддержать ребят.
По всем вопросам: 8-985-965-27-19, Стременовский Антон, директор турнира «Игра твоей мечты». Почта: lastsa@yandex.ru
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