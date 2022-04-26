Идёт турнир «Игра твоей мечты» среди воспитанников детских домов и школ-интернатов

Завершился региональный этап IV Всероссийского турнира по мини-футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты». Последние матчи турнира прошли в Орле, Ростове-на-Дону и Красноярске на прошлой неделе. Главным организатором соревнований выступила Межрегиональная общественная организация волонтёров «Клуб Волонтёров» при поддержке Фонда президентских грантов.

Соревнования в Орле открывал экс главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин. Юрий Павлович приехал поддержать ребят и привёз с собой ценные подарки.

«Самое главное, что этот турнир даст ребятам эмоции. Они встретятся между собой, один интернат с другим. Они из разных регионов и областей, и молодцы ребята, которые всё это организовывают», — рассказал Сёмин.

В Ростове-на-Дону в организации соревнований принял участие ФК «Ростов» вместе с болельщиками и футболистами. В церемонии открытия принимал участие капитан ФК «Ростов» и хавбек сборной России Данил Глебов. Полузащитник пожелал ребятам показать свою лучшую игру и победы.

Всего в региональном этапе турнира «Игра твоей мечты» в этом году приняли участие 54 команды из 22 регионов России, соревнования проходили в Туле, Владимире, Калуге, Торжке, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Орле и Красноярске.

Финал соревнований состоится 15 мая в академии Ф.Ф. Черенкова в Москве по адресу: Малый Олений пер., 23, стр. 1А.

8 команд, представленных ниже, поборются за главный приз – поездку в футбольный лагерь в Сочи.

Лухтоновская школа-интернат (Владимирская область). Рязанская школа-интернат (Рязанская область). Сафоновская школа-интернат (Смоленская область). Медновская школа-интернат (Тверская область). Печорская школа-интернат (Псковская область). Новошахтинская школа-интернат (Ростовская область). Нарышкинская школа-интернат (Орловская область). Детский дом им. Х.М. Совмен (Красноярский край).

Церемония открытия соревнований в 11:00, вход свободный. Приходите поддержать ребят.

По всем вопросам: 8-985-965-27-19, Стременовский Антон, директор турнира «Игра твоей мечты». Почта: lastsa@yandex.ru