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«Не дождётесь». Леонид Федун отреагировал на информацию о возможном уходе из «Спартака»

«Не дождётесь». Леонид Федун отреагировал на информацию о возможном уходе из «Спартака»
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Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на слухи в СМИ о возможном уходе из структуры красно-белых. Ранее сообщалось, что функционер может продать московский клуб.

«Первое: ни Алекперов, ни я не собираемся уезжать из страны. Об этом, кстати, Алекперов заявил в интервью каналу «Россия 24».

Второе: ситуация сложная и будет ещё осложняться. Мой опыт четырёх кризисов говорит, что процесс далеко не закончен.

Но я много раз говорил, что «Спартак» — это моя страсть и моя любовь. До последнего буду делать всё возможное, чтобы клуб жил. А остальное — сплетни и слухи, распускаемые нашими врагами, которые даже не хочу комментировать.

Короче говоря — не дождётесь», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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