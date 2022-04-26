«Челси» может перехватить у тен Хага и «МЮ» нападающего «Аякса»

Лондонский «Челси» интересуется нападающим «Аякса» Антони, который также входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
В «Манчестер Юнайтед» бразильский нападающий мог бы продолжить работу под руководством наставника амстердамского клуба Эрика тен Хага, который возглавит английскую команду со следующего сезона.
22-летний Антони выступает за амстердамский клуб с 2020 года, перейдя из бразильского «Сан-Паулу» за € 15,75 млн. В нынешнем сезоне на счету футболиста сборной Бразилии 33 проведённых матча во всех турнирах, 12 забитых голов и 10 результативных передач.
Ранее сообщалось, что тен Хаг будет стремиться подписать контракт с нападающим «Бенфики» Дарвином Нуньесом, защитником «Аякса» Юрриеном Тимбером и защитником «Вильярреала» Пау Торресом.
- 26 апреля 2022
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